Antalya'da bacağı olmayan küçük kıza öğretmen isteniyor

Bebekken bacağı kesilen kızları için başvuru yapan aile, eve öğretmen beklerken para cezasıyla karşılaştı.

Antalya'da 6.5 aylık prematüre doğan Özge bebek, doğduğu hastanede yeterli kuvöz olmaması nedeniyle özel hastaneye sevk edildi.

Özel hastanede, bebeğe sol dizinin altından iğne yapmak için katater takıldı.

İşlemin ardından kuvöze alınan bebeğin bacağında morluk görüldü.

13 GÜNLÜKKEN BACAĞI KESİLDİ

Kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye gönderilen Özge bebeğin 13 günlükken sol bacağı kesildi.

Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım, ekonomik sorunlar nedeniyle fizik tedaviye götüremediği için yürümeyi öğrenemeyen kızına, evde 150 liraya yaptığı ve tavana taktığı düzenekle yürümeyi öğretmeye çalıştı.

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PROTEZ BACAĞA KAVUŞTU

Bir süre düzenekle yürümeye çalışan Özge'nin bu çabasına hayırseverler el uzattı. Özge protez bacağa kavuştu.

Ancak protez bacak, Özge'nin gelişiminde her geçen yıl biraz daha bacağını sıkarak acı verdi.

Protezini kullanamaz hale gelen Özge'ye 50 bin lira maliyetli yeni protez sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından alınarak hediye edildi.

Özge'nin protezi geçen yıl İstanbul'da yenilendi.

ÖĞRETMEN BEKLERKEN PARA CEZASI UYARISI ALDILAR

Yıldırım, "Geçen yıl öğretmenimiz vardı. Özge ana sınıf öğretmeninden eğitim aldı. Bu yıl da öğretmen beklerken Kepez, İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu Müdürlüğü'nden devamsızlık mektubu geldi. Mektupta, 'Velisi olduğunuz okulumuzun birinci sınıf F şubesi 456 nolu öğrencisi Özge Yıldırım aşağıda belirtilen günlerde okula devam etmemiştir. Durumu en geç üç gün içinde bildirilmediğinde idari para cezası ile cezalandırılacaksınız' yazıyordu. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na geçen yıl engelli raporumuzu vermiştik. Çocuğumuzun engelli olduğunu ve bir bacağının olmadığını, evde eğitim görmesi gerektiğini beyan ettik. Hastaneden de rapor almamıza ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgisi olmasına karşın böyle bir mektup aldık. Öğretmen beklerken, 'Çocuğunuzu okula göndermezseniz para cezası keseceğiz' diyorlar. Bu mektubun aynısını bize üç kez gönderdiler"

"ÇOCUĞUM BU DURUMDAYKEN OKULA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Özge'nin raporlu olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da durumu bildiğini söyledim. Çocuğumuzun bu durumdayken okula gelmesinin mümkün olmadığını ifade ettim. Özge'nin bir bacağının olmadığını belirttim. 'Özge arkadaşlarıyla oynarken düşse, beyin kanaması geçirse kimse sorumluluğunu kabul etmez, o yüzden evde eğitim alması gerekir' dedim"





"BACAĞI OLMAYAN ÇOCUK OKULA NASIL GİTSİN"

"Durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na ileteceklerini söylediler. Biz geçen sene evrakımızı teslim ettik. Buna rağmen bize bu mektubu gönderdiler. Öğretmen beklerken ceza keseriz çocuğunuzu okula gönderin gibi mektup yolladılar. Cezanın detayı belirtilmemiş ancak idari para cezasıyla cezalandırılacağımız bildirildi. Biz eve öğretmen bekliyoruz. Özge'yi de okula göndermek istiyoruz ancak bir bacağı yok, bacağı olmayan çocuk okula nasıl gitsin. Okulda ona kim sahip çıkacak"





"EĞİTİMDEN ÇOK GERİ KALDI"

"Telafi etmemiz mümkün olmuyor. Özel bir okula haftada bir gün götürüyoruz o da yeterli olmuyor. Okullar açılalı neredeyse üç ay oldu ilk yarı bitmek üzere, Özge şu an 7 yaşında ve eğitiminden çok geri kaldı. Özge'ye öğretmen istiyoruz" dedi.