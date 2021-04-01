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Antalya'da bankaya yumurta ve ayranla saldırı anları ortaya çıktı

Antalya'da bankaya yumurta ve ayranla saldırı anları ortaya çıktı

Çektiği krediyi geri ödeyemeyince evine ve kamyonuna haciz gelen şahıs, banka ile uzlaşamadı. Sinirlenen şahsın, yumurta ve ayranlarla bankaya saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.