- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da bankaya yumurta ve ayranla saldırı anları ortaya çıktı
Antalya'da bankaya yumurta ve ayranla saldırı anları ortaya çıktı
- İHA
- 01.04.2021 - 17:21
- Güncelleme : 01.04.2021 - 17:25
2016 yılında bankadan kredi çeken Cafer Balaban (45), borcunu ödeyemeyince evi ve aracı için haciz işlemi başlatıldı.
Sabah saatlerinde bankanın Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’ndeki Akdeniz Bölge Müdürlüğü'ne giden Balaban, aracının üzerindeki haczin kaldırılmasını istedi.
Olumsuz yanıt alan Balaban, yakındaki bir markete giderek plastik bardakta ayran ve yumurta aldı.
GÖZALTINA ALINDI
Tekrar bankanın önüne gelen Balaban, ayran ve yumurtaları bankanın camına attı.
Müdahale eden bankanın güvenlik görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Balaban'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
KAMERALARA YANSIDI
Saldırı anları başka bir vatandaşın cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Görüntülerde, şahsın bankanın hemen karşında bulunan süs havuzuna marketten aldığı yumurta ve ayranları koyduğu görüldü.
Ardından eline geçenleri bağırarak banka binasının olduğu yöne fırlattı.
Antalya'da kredisini ödeyemeyince bankaya böyle saldırdı VİDEO
Yoldan geçen arabalara aldırmadan rastgele elindekileri atan şahsın o halleri, çevredekilerde şaşkınlık oluşturdu.
Olayın ardından bankanın önünün ayran ve yumurta çöpleri ile dolduğu görüldü.
Görüntülerde son olarak Balaban’ın polis sorgusunun ardından, ekip otosuna bindirilmesi yer aldı.