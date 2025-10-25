Antalya'da baygın halde bulunan şahıs, polisleri görünce elini öptü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerindeki dolmuş durağında bir kişinin baygın halde yattığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri sevk edildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU UYANDI

Olay yerine gelen ekipler, oturma grubunda kendinden geçmiş halde yatan ve adının V.Y. olduğu belirlenen şahsı uzun uğraşlar sonucu uyandırdı.

Madde etkisinde olduğu ileri sürülen V.Y., bir süre kaldırımda oturup toparlanmaya çalıştı.

POLİSİN ELİNİ ÖPTÜ

Bu sırada kendisine yardım eden Yunus ekibindeki polislerin eline sarılıp öptü.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen V.Y., ilk etapta ambulansa binmeyi reddetti.

POLİSİN 'YANINDA OLACAĞIM' SÖZÜ İKNA ETTİ

Yunus ekibinde görevli bir polisin "Ben de ambulansta senin yanında olacağım" sözleri üzerine ikna olan şahıs, ambulansa binerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.