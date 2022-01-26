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- Antalya'da bir binanın bahçesinde erkek cesedi bulundu
Antalya'da bir binanın bahçesinde erkek cesedi bulundu
Binada yaşayan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bahçede buldukları cesedin Serkan Acar isimli kişiye ait olduğunu belirledi.
- AA
- 26.01.2022 - 15:06
Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki binada yaşayan vatandaşlar, bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
BAHÇEDE ERKEK CESEDİ BULDULAR
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
CESEDİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cesedin üzerinden Serkan Acar'a (38) ait kimlik çıktığı öğrenildi.