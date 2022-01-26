Euro
15.2933
0.34%
Dolar
13.5528
0.56%
Altın
803.7900
0.33%
Borsa
1969
1.24%
Bitcoin
519.334
4.24%
BTXN Coin
30.19
-0.55%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Antalya'da bir binanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

    Binada yaşayan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bahçede buldukları cesedin Serkan Acar isimli kişiye ait olduğunu belirledi.
    • AA
    • 26.01.2022 - 15:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da bir binanın bahçesinde erkek cesedi bulundu

    Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki binada yaşayan vatandaşlar, bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

    BAHÇEDE ERKEK CESEDİ BULDULAR

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    CESEDİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

    Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Cesedin üzerinden Serkan Acar'a (38) ait kimlik çıktığı öğrenildi.

    Antalya da bir binanın bahçesinde erkek cesedi bulundu #1


    Görüş Bildir