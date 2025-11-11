Antalya'da boşanma aşamasındaki eşine darp ve cinsel saldırıdan tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan S.M., jandarmaya giderek boşanma aşamasında olduğu eşi Celal M.'nin yaşadığı eve gelerek kendisine hakaret ve tehdit ettiğini, ardından darbedip cinsel saldırıda bulunduğu belirterek şikayetçi oldu.

Geçen yıl şubatta Celal M. ile evlendiklerini ve 6 aylık bir kızı olduğunu belirten S.M., çocuğu dünyaya geldikten sonra eşinin kendisini defalarca darbettiğini, olay günü de eşinin kendisinde kaldığını ve ilişkiye zorladığını, kabul etmeyince de şiddet uyguladığını öne sürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan Celal M. ise suçlamaları reddetti.

TUTUKLANDI

Sadece eşini, kolunu sıktığı için bir kez iteklediğini öne süren Celal M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.