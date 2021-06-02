Antalya'da çalıntı motosiklet ile kaza yaptı

Antalya'da çalıntı motosiklet ile kaza yaptı

Çaldığı motosikletle seyir halindeyken jandarmayı gören şüpheli, ters yöne girdi. Kaza yapan şüphelinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Manavgat-Alanya D-400 karayolunda, çalıntı olduğu belirlenen bir motosikletle seyir halinde olan şüpheli, jandarmayı fark etti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu devriye ekibini gören ve dur ihtarına uymayan şüpheli, panik halinde kaçmaya çalıştı.

Şüpheli, araçlar arasında zikzaklar çizerek ilerlemeye başladı.

BARİYERLERE ÇARPIP SAVRULDU

Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlike oluşturduğunu gören ekip, motosikleti takibe aldı.

Yaklaşık 3 kilometrelik takibin ardından motosiklet sürücüsü, Aksaz kavşağında kaçıp ters şeride girdiğinde, karşısından gelen araçlara aldırış etmeksizin, bir eliyle motosikleti kullanırken bir elinde de cep telefonuyla ilgilendi.

Yan yola giren jandarma ekibi, şahsın takibini sürdürdü.

Ters yönde yaklaşık 3 kilometre giden şüpheli, Doğançam kavşağını geçtikten sonra karşıdan gelen araçtan kurtulmak isterken, bariyere çarparak yere savruldu.

Antalya'da çalıntı motosiklet ile kaza yaptı VİDEO

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yan yolda takibini sürdüren jandarma ekibi, şahsı yakalamak için harekete geçmesine rağmen belinden silah çıkardığı bildirilen şüpheli, yoğun trafiğe aldırmaksızın karşı şeride geçerek izini kaybettirdi.



MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Şüphelinin kaza yaptıktan sonra yol ortasında bırakıp kaçtığı 07 AIY 003 plakalı motosikleti sorgulayan ekipler, motosikletin 1 gün önce Yukarı Pazarcı Mahallesi'nden bir ikametten çalındığını, sahibinin Cumhuriyet Polis Merkezi'ne çalıntı müracaatında bulunduğunu belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından motosiklet üzerinde inceleme yapıldıktan sonra motosiklet, sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.



