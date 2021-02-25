Antalya'da çalışır halde bırakılan traktörün iki araca çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesi Kürüş Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yıkama bölümünde çalışır halde bırakılan traktör, sürücüsü Mesut Çetin'in arka tarafta ekipmanları yıkadığı sırada hareket etti.

3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Traktör, iki araca ve refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak durdu. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 3 araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

"ÇOK ŞÜKÜR KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI"

Akaryakıt istasyonu sahiplerinden Hüseyin Tunç, hareket eden traktörü durdurmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Traktörde sürücü yoktu, ağaca çarparak durabildi. Çok şükür, hiç kimseye bir şey olmadı." dedi.

Antalya'da çalışır halde bırakılan traktör iki araca çarptı ViDEO