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    Antalya'da deniz açıklarında hortum çıktı

    Serik ilçesinde sabah saatlerinde denizin iki noktasında görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:12
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    Antalya'da deniz açıklarında hortum çıktı

    Antalya’nın Serik ilçesindeki Boğaz Mahallesi'nde, sabah saatlerinde hortum meydana geldi.

    Denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, yarım saat boyunca etkisini gösterdi.

    O ANLAR KAMERADA

    Bu anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

    Antalya'da deniz açıklarında hortum çıktı VİDEO

    KARAYA ULAŞMADI

    Kıyıdan uzak bölgede başlayan hortum, karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.

    Antalya da deniz açıklarında hortum çıktı #1

    Antalya da deniz açıklarında hortum çıktı #2

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