Serik ilçesinde sabah saatlerinde denizin iki noktasında görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.

Antalya’nın Serik ilçesindeki Boğaz Mahallesi'nde, sabah saatlerinde hortum meydana geldi.

Denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, yarım saat boyunca etkisini gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Antalya'da deniz açıklarında hortum çıktı VİDEO

KARAYA ULAŞMADI

Kıyıdan uzak bölgede başlayan hortum, karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.





