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- Antalya'da deniz açıklarında hortum çıktı
Antalya'da deniz açıklarında hortum çıktı
Serik ilçesinde sabah saatlerinde denizin iki noktasında görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.
- İHA
- 06.12.2021 - 11:02
- Güncelleme : 06.12.2021 - 11:12
Antalya’nın Serik ilçesindeki Boğaz Mahallesi'nde, sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, yarım saat boyunca etkisini gösterdi.
O ANLAR KAMERADA
Bu anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Antalya'da deniz açıklarında hortum çıktı VİDEO
KARAYA ULAŞMADI
Kıyıdan uzak bölgede başlayan hortum, karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.