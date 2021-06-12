Antalya’da dilenci ve seyyar satıcı operasyonu

Sivil zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonunda yakalanan dilencilere para cezası uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, insanların duygularıyla oynayan dilencilere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için dün dilenci ve seyyar satıcı operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyona sivil zabıta ekiplerinin yanı sıra, sivil polis ekipleri de eşlik etti.

Ekipler, kentte yayaların en işlek olduğu Kazım Özalp Caddesi ve Şarampol Caddesi’nde dilenci, seyyar satıcı ve müzisyenleri yakalamaya çalıştı.

SİVİL EKİPLERİ FARK EDİNCE KAÇIŞTILAR

Bazı yabancı uyruklu seyyar satıcılar, zabıta ekiplerini sivil olsa bile fark edip kaçmaya başlarken, bazıları da ekipler tarafından ansızın yakalandı. Operasyon kapsamında yanındaki küçük yaşta çocuğuyla yakalanan kadın bir dilenci, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüyüp görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

KANSER YALANIYLA DUYGU SÖMÜRÜSÜ

Kanser hastalarına yardım edildiğine dair bir derneğe bağlı çalıştığı ileri sürülen yabancı uyruklu bir kadın ise yine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Elindeki belge ve yardım karşılığında kesilen makbuz koçanlarına el konulan kadın, para toplamadığını, arkadaşına gittiğini savundu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Operasyonda yakalanan kişilere para cezası uygulanırken, toplanan malzemelere de el konuldu. Zabıta Zeki Rahmi Ünüvar, turizm sezonu öncesi dilenci ve seyyar satıcılarda artış olduğunu ve periyodik olarak belirlenen bölgelerde operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya’da sivil zabıtalardan dilenci ve seyyar satıcı operasyonu