Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi’nde bir otomobil, cadde üzerinde akan trafiği tehlikeye sokacak şekilde drift yaptı.
Çevredeki vatandaşlar, aracın drift attığı anları cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı.
Ekipler harekete geçti
Görüntüler üzerine polis ekipleri, otomobil ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Aracın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, drift atılan araç, Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde seyir halinde iken sürücüsü ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.
33 bin 739 TL idari para cezası uygulandı
Yakalanan araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 33 bin 739 TL idari para cezası uygulandı.
2 ay trafikten men edildi
Ayrıca drift atılan araç, 2 ay trafikten men edilerek emniyet otoparkına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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