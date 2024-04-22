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Antalya'da drift atan araç sürücüsüne 33 bin TL ceza kesildi

Antalya'da drift atan araç sürücüsüne 33 bin TL ceza kesildi Alanya ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan otomobil sürücüsü, seyir halindeyken polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 33 bin 739 lira para cezası kesilirken, otomobil 2 ay trafikten men edildi.