Antalya’da Duru Akça’ya çarpıp ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi

Antalya’da Duru Akça’ya çarpıp ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi

Yaya geçidinde kadın sürücünün çarptığı 6 yaşındaki Duru Akça, hayatını kaybetti. Duru'nun ölümüne neden olan sürücüye ise çocuklarının küçük olmasından dolayı ev hapsi verildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Duru Akça (6), kardeşi ile gittiği mahalle camisindeki yaz Kur'an Kursu'nda takdir alınca, halası Rukiye Akça, ödül olarak dondurma ve oyuncak almak için markete götürmek istedi.

Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçmeye başlayan hala ve yeğenini gören 2 araç, durup yol verdi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Arkadan gelen Berna Yıldırım Başak’ın kullandığı otomobil ise durmadı ve Duru'ya çarptı.

Hastaneye kaldırılan Duru Akça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“BEBEK ARABASINA TUTUNAN BİR ÇOCUĞA, NASIL VURUYORSUN?”

Korkunç kazanın ardından Duru Akça, Ermenek Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kızlarının ölümüne sebep olan kadın sürücü Berna Yıldırım Başak’tan şikayetçi olan baba Ali ve anne Teslime Akça, “Duru, halası ile birlikte yürürken biri halk otobüsü iki araç duruyor, 'geçin' diyor. Arkadan gelen Berna Yıldırım Başak’ın kullandığı lüks araç ise durmuyor. Bizim canımızı yaktı. Hiçbir zaman kızımız geri gelmeyecek. Başkasının canı yanmasın. Bebek arabasına tutunan bir çocuğa, nasıl vuruyorsun?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

ÇOCUKLARI VAR DİYE EV HAPSİ ALDI

Kaza sonrası gözaltına alınan ve Demircikara Polis Merkezi’ne götürülen Berna Yıldırım Başak, buradaki ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum." dedi.

Berna Yıldırım Başak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Başak hakkında, 1 ve 3 yaşlarında çocuklarının bulunması göz önüne alınarak, adli kontrolle ev hapsi kararı verildi.

Ayrıca Başak'a, yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

AİLEDEN SERT TEPKİ: DURU ASIL ŞİMDİ ÖLDÜ

Minik Duru’nun ölümüne neden olan kadın sürücü Berna Yıldırım Başak’ın adli kontrol şartı ile ev hapsine alınmasına, Akça Ailesi sert tepki gösterdi.

Baba Ali ve anne Teslime Akça, "Akıl alır gibi değil. 6 yaşında bir çocuk ölüyor. 1 saat bile gözaltında kalmadan, adli kontrol şartı veriliyor. Duru asıl şimdi öldü. Biz adalet önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Avukatımız aracılığı ile pazartesi günü karar itiraz edeceğiz." dedi.