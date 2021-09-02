Antalya’da emek polis, çalınan atını muhbir tutarak buldu

Saadettin Öncel ve Fatma Öncel’e ait çiftlikte bulunan rahvan cinsi atın çalınması Fatma Öncel’i çok üzünce, emekli polis Saadettin Öncel muhbir tutarak atı buldu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden emekli polis Saadettin Öncel ve eşi Fatma Öncel, 14 yıl önce hayvancılık işine girdi. Eşine destek olmak için düğünden kalan 4 bileziği 2 bin 500 liraya satan Fatma Öncel, 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı.

Süt satarak aile ekonomisine katkıda bulunan Fatma Öncel zamanla inek sayısını 20’ye çıkararak bir de tarla kiraladı. Tarlaya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başlayan Fatma Öncel, tavuk ve keçi de alarak işini büyüttü.

14 yıllık çalışmanın ardında 150 inek ve yüzlerce keçi, tavuk sahibi olan Fatma Öncel, 20 dönümlük arazi üzerinde 1 milyon lirayı bulan bir servet sahibi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Fatma Öncel, 4 yıl önce kurduğu çiftlikte hobi amaçlı beslemeye başladığı ‘Şimşek’ isimli rahvan cinsi beyaz atı, 18 gün önce çiftliğe giren hırsızlar tarafından çalındı.

Öncel çifti, komşuların haber vermesi üzerine çiftliğe gelerek tellerin kesildiğini gördükten sonra, polise giderek şikayetçi oldu.

ATI EVİN ÖNÜNDE BAĞLI GÖRDÜ

Fatma Öncel’in çok üzüldüğünü gören Saadettin Öncel, çevre mahallelerde atın izini sürmeye başladı. Atın en son Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde görüldüğünü duyan Öncel, para ödülü karşılığı muhbir tuttu.

2 gün sonra muhbir, atın bir evin önünde bağlı olduğunu bildirince emekli polis Öncel, adresi kontrol etti. Atının evin önünde bağlı olduğunu gören Öncel, polisi arayarak durumu bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sivil polis ekibi sevk edildi. Adrese düzenlenen baskında evde yakalanan şahıs atı çalmadıklarını, kendi atlarıyla giderken Öncel’e ait atın peşlerinden geldiğini savundu.

Öncel’in şikayeti üzerine şüpheli ifade için polis merkezine götürülürken, Öncel, atı çiftliğine götürdü.

“GEÇİMİŞTEN DENEYİMİMİ KULLANARAK MUHBİR KULLANDIM”

Saadettin Öncel, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“18 gün önce atımız çalınmıştı. Yasal müracaatımızı yapmıştık ama ben bununla yetinmedim. Girmediğim, çıkmadığım yer kalmadı. En son Baraj Mahallesi’nde olduğunu söylediler. Kontrol ettim ama bulamadım. Kendim emekli polis memuruyum. Geçmişten deneyimimi kullanarak muhbir kullandım.

Kimliğini gizli tutarak, atımı bulması karşılığında ödüllendireceğimi söyledim. Sağ olsun iki gün içerisinde bana dönüş yaptı. Onun belirttiği yere geçip, keşif yaptım. Atın benim olduğunu anlayınca, bölge dışına çıkıp 155’i aradım. Sağ olsun polis arkadaşlarımız kısa süre içerisinde geldiler. Bir baskın şeklinde atımızı aldık. Antalya polisine teşekkür ediyorum.

“AT ORADAN BURAYA YÜRÜYEREK GELEMEZ”

At kendiliğinden gelmiş diyor. Benim çiftlikle burası 15 kilometre. At oradan buraya yürüyerek gelmez.”