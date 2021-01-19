Antalya'da eski eşinden ölüm mesajı alan kadın yardım bekliyor

3.5 yıldır eski eşinden tehdit ve ölüm mesajlarını aldığını söyleyen Vehbiye Aydın, "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki katip Vehbiye Aydın, arkadaş ortamında tanıştığı G.Z. ile 2017 yılının Ocak ayında evlendi.

Aydın, eşinin ziynet eşyaları ve paraları sanal bahis sitelerinde kaybettiğini öğrenince boşanma kararı aldı.

EŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

4 aylık evlilikleri sonlanan Aydın, ailesinin yanına döndü ve boşanma süreci başladı. Bu süreçte açılan boşanma davası nedeniyle eşine sıkıştırıp tokat atan G.Z., ayrılmamak için uzun süre direndi.

Mahkeme ise çifti 10 ay önce boşadı.

TEHDİT MESAJLARI ALMAYA BAŞLADI

İddiaya göre G.Z., genç kadının peşini bırakmadı. Cep telefonundan ve sosyal medya araçlarından ölüm ve tehdit mesajları atmaya devam etti.

"ESKİ EŞ KURBANI OLMAK İSTEMİYORUM"

Ölüm tehdidi aldığını dile getiren Aydın, "Eski eş kurbanı olmak istemiyorum." diyerek elektronik kelepçe istedi ya da eski eşinin tutuklanmasını talep etti.

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"BENİ PAZARLAMAYA ÇALIŞTI"

4 aylık bir evlilik süreci yaşadıklarını 3 yılda zor boşandığının altını çizen Aydın, “Kendisi itiraz etti, duruşmalara gelmedi. Boşanma kesinleştikten sonra da benim yeni bir hayat kurmamı istemedi. Sürekli sosyal medyada benim adıma ve benim resimlerimle hesaplar açarak resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı. Ailem ve akrabalarımı sürekli sosyal medya üzerinden, 'Vehbiye ile vedalaşın onun yakında ölüm haberini alacaksınız' mesajları gönderdi. İş yerinde iki tane santral telefonumuz var birini arayıp diyerek kapatıyor sürekli. Bu şekilde giderse işimden olmak zorunlu durumda kalacağım. Hayatımı idame ettirmek için çalışmak zorundayım.” dedi.

"ÖLDÜRÜLMEMİ BEKLİYORLAR"

“Göz göze göre benim öldürülmemi bekliyorlar.” diyen Vehbiye Aydın, “Çok acı bir şey. Bu adam tehditlerini eyleme geçirdikten sonra mı adalet yerini bulacak. Arkadaşlarımla görüşemiyorum, işten eve evden işe gitmek durumundayım. Kabusu yaşatıyor bana. Ben sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Göz göre göre kendi telefonuyla ‘Öldüreceğim seni benimle barışmanın dışında yaşama şansın yok' mesajları gönderen birisinin elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesini istemiyorum. Tehditlerini eyleme dönüştürdükten sonra ceza almasını istemiyorum. 'Benimle barışmanın dışında hiçbir şekilde yaşama şansın yok' diyor. Benim de bir aile kurmaya benim de anne olmaya hakkım olduğunu düşünüyorum ama izin vermiyor.” dedi.