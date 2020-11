Antalya'da eski sevgilisine şiddet uygulayan şahıs serbest bırakıldı

Antalya'da Anna Orekhova'nın iş yerine gelerek cep telefonu ve iş yerinin camlarını kırdıktan sonra eline aldığı kırık cam parçası ile tehdit eden eski sevgili, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya'da yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı 39 yaşındaki Anna Orekhova, iki yıl önce tanıştığı 38 yaşındaki Vehbi S. ile sevgili oldu.

Orekhova, evlilik dışı hamileliğinin 5'inci ayında, Vehbi S.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi.

Sevgilisine 'Uyuşturucuyu bırak, ya da ayrılalım' diyen Anna Orekhova, bu isteği yerine getirilmeyince Vehbi S.'den ayrıldı.

Orekhova'nın evinden taşınıp, aynı sokakta ev kiralayan Vehbi S., kadına psikolojik şiddet uygulamaya başladı.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARI OLDU

Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından Vehbi S.'nin baskıları artınca, polis merkezine giderek şikayetçi olan Anna Orekhova, temmuz ayında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Orekhova, uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından Vehbi S.'den sözlü ve fiili şiddet görmeye devam etti. Avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararının uzatılması için mahkemeye başvuran Anna Orekhova, olumsuz yanıt aldı.

KUAFÖRDE DEHŞETİ YAŞATTI

29 Ekim akşamı kuaföre gelen Vehbi S., bir süre Anna Orekhova ile konuştuktan sonra kadının cep telefonunu kırdı. Ardından Orekhova'yı saçından sürükleyen Vehbi S., iş yerinin camlarını kırdı. Kırılan cam parçasını alan Vehbi S., Anna Orekhova'yı ölümle tehdit etti.

Kadına şiddet uygulandığını gören başka bir kadın tepki gösterince çılgına dönen Vehbi S., elindeki cam parçasıyla onu da tehdit etti. Çevrede oturanların geldiğini gören Vehbi S., olay yerinden uzaklaşırken, durumun bildirilmesi üzerine polis geldi. Saldırı anları ise kuaförün güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da Rus kadına eski sevgili şiddeti VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Şiddet olayının basına yansımasının ardından Vehbi S. hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yakalama kararı çıkarıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alınan Vehbi S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

"YAŞANANLARDAN PİŞMANIM"

İfadesinde olay günü çocuğunu görmek için iş yerine gittiğini öne süren Vehbi S., “İş yerine gittiğimde alkollüydüm. Çocuğumu görmek istedim. Anna, hakaret etti. Ben de alkolün etkisiyle, o anlık psikolojimle cama vurdum. Sonrasında bu olaylar gelişti. Yaşananlardan dolayı pişmanım." dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Vehbi S., savcılık sorgusunun ardında nöbetçi sulh ceza hakimliğince haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bıraktı.

Vehbi S. hakkında, 29 Ekim'de Anna Orekhova'ya karşı uyguladığı şiddet nedeniyle 30 Ekim tarihinde 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Eski sevgilisi Vehbi S.'nin, adli kontrolle serbest bırakılmasına ilişkin konuşan Rus kadın Anna Orekhova, “Benim hala can güvenliğim yok. Sadece benim değil, kızımın ve annemin de can güvenliği yok. Çok korkuyoruz. Ben onun tutuklanmasını istiyorum." dedi.

"YETERLİ BİR TEDBİR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Avukat Şafak Bayrak da konunun medya yansımasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şahıs hakkında 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'silahlı tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, “Sanık dün öğleden sonra yakalanıp ifadesi alınmıştır. Ne yazık ki adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Biz bu tedbirin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Müvekkilimin can güvenlinin tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Şahsın şu an haftada bir gün polis merkezine gidip, imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı vardır. Bu yasakların yeterli bir tedbir olduğunu düşünmüyoruz. Müvekkilin can güvenliğinin hala tehlikede olduğu ortadadır. Görüntüler mevcuttur. Bu görüntülerde bunu yapan kişinin daha neler yapacağı düşünülemez." diye konuştu.