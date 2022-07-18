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    Antalya'da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı

    Antalya'da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı

    Bir apartmanın 4. katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kardeşi komşular ve itfaiye kurtardı.
    • 18.07.2022 - 05:39
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 06:05
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    Saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2461 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Şerzan B. ve Berkan B. kardeşlerin evde yalnız bulunduğu sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bir taraftan da çocukları kurtarmaya çalıştı. Evde mahsur kalan çocuklar ise yangından dolayı evin farklı noktalarına kaçtı.

    Antalya'da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı - VİDEO

    Birini kapıyı kırarak kurtardılar, diğerini güvenli noktaya yönlendirdiler

    DHA'nın haberine göre; balkonda ve içeride mahsur kalan kardeşlerden Berkan B., vatandaşlar tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı. Yoğun duman ve alevler nedeniyle balkonda bulunan Şerzan B.'ye ise ulaşamadı. Alevlerin tüm evi sarmasıyla vatandaşlar balkondaki çocuğu güvenli noktaya yönlendirirken, karşı binadan üzerine hortumla su tutarak güvende kalması sağlandı.

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #1

    Küçük kardeşim ayağında yanıklar oluştu

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle önce yangına müdahale ederken, daha sonra ise balkon demirlerinden ayaklarını dışarıya sarkıtan ve büyük korku yaşayan Şerzan B.’yi kurtardı. Balkona giren itfaiye ekibi küçük çocuğu kucaklayarak bina kapısında bulunan bekçiye teslim etti. Bekçi ise kucakladığı Şerzan B.'yi koşarak ambulansa götürdü. Komşular tarafından evin kapısı kırılarak dışarıya çıkartılan Berkan B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şerzan B.'nin ise ayaklarında yanıklar oluştu. 2 kardeş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #2

    Yakınları baygınlık geçirdi

    Yangını duyarak olay yerine gelen çocukların yakınları sinir krizi geçirdi. Eve girmek isteyen çocukların yakınlarını polis ekipleri engellerken, çocukların yakınlarından biri ise baygınlık geçirdi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen yakınları, hastaneye gitti.

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #3

    Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım etti

    Mahalle sakinlerinden bazıları hem yangını izledi hem de itfaiye ekiplerine yardım etti. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin bina içerisine çekmek istediği hortumun yukarıya kadar çıkmasını sağladı.

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #4

    "Hortumla su tutmasak kesin yanarlardı"

    Komşulardan Muammer Sucu, "Evden kalabalığın sesini duyduk ve dışarı çıkınca alevleri gördük. Çocuk dışarı çıkınca hortumu ona tuttum ve yönlendirdim. Hanımla beraber kovalarla ve hortumla atabildiğimiz kadar su attık. Sonra ise itfaiye geldi. 2 çocuk vardı evde. Hortumla su tutmasak kesin yanarlardı" dedi.

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #5

    Tutulan su, küçük kardeşin hayatını kurtardı

    Ağlayarak olayı anlatan bir başka komşu ise "Denizden geliyordum yangını gördüm. İçeriye girmek istedik ama giremedik. Yarısına kadar girdim ama dumanlardan dolayı geri dönmek zorunda kaldım. Çok fazla duman vardı. Müdahale edemedik ve sonra itfaiye geldi. Çocuklardan biri balkonun dibindeydi, suyu tuttuk ama çocuk baya yanmıştı. Ayaklarının altı baya yanmış kemiğe kadar dayanmıştı. Hepimiz yardım etmeye çalıştık. Komşunun suyu çocuğun üstüne tutması gelen yangının alevini engelledi" diye konuştu.

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #6

    "Kapıyı kırıp girmesek ölebilirlerdi"

    Yangın esnasında kapıyı kırarak bir çocuğu kurtaran komşulardan Gökhan Kılıç da "Dumanın çıktığını gördük, koşarak gelip yukarıya çıkarak kapıyı kırdık. Çocuğun birini çıkardık. Diğerini de itfaiye ekipleri çıkardı. Biz sadece odada bulunan çocuğa ulaşabildik. Kapı kilitliydi zaten zor kırıp içeri girebildik ve giremeseydik ölebilirlerdi" dedi.

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #7

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #8

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #9

    Antalya da ev yangını: 2 çocuk son anda kurtarıldı #10


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