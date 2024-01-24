Antalya'da falezlerde manzara keyfi hastanede bitti: Hayatını ağaç kurtardı Düştüğü 30 metre yüksekliğindeki falezlerin orta bölümündeki kayalık alanda mahsur kalan şahıs, bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

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İHA

Muratpaşa ilçesi Karaoğlan Parkı falezlerde deniz manzarasını seyreden 26 yaşındaki Mehmet Şeker, dengesini kaybederek 30 metre yükseklikten düştü.

Ağaçlara takılarak falezlerin yarısında kalan Şeker'i görenler durumu ekiplere haber verirken, bölgeye ihbarla adrese sağlık, itfaiye, polis, deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Şeker'in ilk olarak düştüğü yeri belirledi.

Karadan şahsın yanına ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Kurtarma anını film izler gibi seyrettiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri, şahsı yukarı çekebilmek için ipli sistem kurdu. Kaşık sedyeye alınan Şeker, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkarıldı.

Bazı vatandaşların falezler üzerinde ekiplerin kurtarma çalışmalarını merakla izlediği, cep telefonlarıyla görüntü aldığı görüldü.

Çıkarıldığı yerden yaklaşık 100 metre ilerideki ambulansa taşınan Şeker, hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın düştüğü yer, falezler ve kurtarma çalışması, drone ile de görüntülendi.

Şahsı en son gören Hasan Çalışkan, "Burada tek başına oturuyordu, kafasını sallıyordu. Konuşmadı. Sigara verdim almadı. Ondan sonra gitmemi istedi. Bir süre sonra düşmüş." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)