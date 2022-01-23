Antalya'da gasbedilen şahıs bacağından vuruldu

Kendisini gasbetmeye çalışan motosikletli 2 kişi tarafından bacağından vurulan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesi, Habipler Mahallesi, 5725 Sokak'ta yolda yürüyen Diyar G., yanına yaklaşan motosikletli iki kişi tarafından gasbedilmek istendi.

Direnen Diyar G., gaspçılarla kavgaya tutuştu.

SİLAHLA BACAĞINDAN VURUP, KAÇTILAR

Gaspçılar, daha sonra Diyar G.'yi sol bacağından tabancayla vurup kaçtı.Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polise, gasbetmek isteyen kişilerin kendisini vurduğunu söyleyen Diyar G., sağlık ekibi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.









