Antalya'da genç kıza taciz kamerada

Antalya'da aracıyla takip ettiği genç kızın üzerine yürüyen şahıs, görüntülenince olay yerinden kaçtı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen genç kız, bir araç tarafından takip edildi.

Yaklaşan araçtan yarı çıplak inen şahıs, genç kızın üzerine yürüdü.

YARDIM EDEN OLMADI

Panik içerisinde kaçmaya çalışan kız, seyir halindeki araçlardan yardım istedi. Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti.

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GÖRÜNTÜLENİNCE KAÇTI

O sırada görüntülendiğini anlayan şahıs, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Genç kız ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.