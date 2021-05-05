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    Antalya'da genç kıza taciz kamerada

    Antalya'da aracıyla takip ettiği genç kızın üzerine yürüyen şahıs, görüntülenince olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 13:36
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    Antalya'da genç kıza taciz kamerada

    Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen genç kız, bir araç tarafından takip edildi.

    Yaklaşan araçtan yarı çıplak inen şahıs, genç kızın üzerine yürüdü.

    YARDIM EDEN OLMADI

    Panik içerisinde kaçmaya çalışan kız, seyir halindeki araçlardan yardım istedi. Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti.

    Antalya'da genç kıza taciz kamerada VİDEO

    GÖRÜNTÜLENİNCE KAÇTI

    O sırada görüntülendiğini anlayan şahıs, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Genç kız ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.

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    Antalya da genç kıza taciz kamerada #3

    Antalya da genç kıza taciz kamerada #4

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