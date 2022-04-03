Antalya'da gireceği yöne karar veremeyen şahıs yolda dehşet saçtı

Alanya yönünden yola çıkan araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardınadan bir araca çarptı. İki araç da kullanılamaz hale gelirken, otomobilden fırlayan teker bariyerlerin arasında kaldı.

Antalya’nın Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı'nda, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Zülkif K. idaresindeki 07 JP 393 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Direksiyon kontrolü kaybedilen araç önce köprünün çelik bariyerlerine, daha sonra aynı istikamette gitmekte olan Ali Ay’ın kullandığı 07 AFJ 595 plakalı hafif ticari araca çarptı.

TEKER, OTOMOBİLDEN FIRLADI

Her iki araçta bariyerlere çarparak hurdaya dönerken, 07 JP 393 plakalı otomobilin bariyerlere çarptığı sırada sağ ön tekeri koparak bariyerlerin arasında kaldı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada can kaybı yaşanmazken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Nevzat Aydın yaralandı.

AMBULANSI KABUL ETMEDİ, KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Nevzat Aydın sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekibiyle hastaneye gitmek istemeyen ağzında ve yüzünde kanama olan otomobil sürücüsü Zülkif K.'nın daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olduğu öğrenildi.

Kazanın bariyerlere çarpan sürücünün gideceği yöne karar verememesinden dolayı meydana geldiği iddia edildi.