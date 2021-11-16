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    Antalya'da 'hayalet patencilerin' tehlikeli yolculuğu

    Antalya'da paten süren bir grup genç, kafalarına geçirdikleri beyaz çarşaf ile gün boyunca seyir halindeki araçların arasında hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye attı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 01:55
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 02:05
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    Antalya'da 'hayalet patencilerin' tehlikeli yolculuğu

    İlk olarak Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki ana yolda geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında, hayalet kılığına giren patenci bir grup gencin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDEN YOLDA KALDILAR

    Görüntülerde 9 kişiden oluşan gençlerin paten grubunda bulunan 4 genç üzerlerine beyaz çarşaf geçirerek kendilerine hayalet süsü verdi. Trafikte bulunan araçların yanlarından geçişine aldırış etmeyen gençler hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

    Antalya'da 'hayalet patencilerin' tehlikeli yolculuğu - Video

    EN KÜÇÜK HATALARI FACİA DEMEK

    Seyir halindeki araçlara rağmen yollarına devam eden hayalet patencilerin en ufak bir hatada araçların altında kalmaları an meselesiyken, gençler bu tehlikeli yolculukları sırasında etraftaki vatandaşları selamlamayı bile ihmal etmedi.

    Antalya da hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu #1

    GÜN BOYUNCA ÖLÜMCÜL YOLCULUK

    Hayalet patenciler tehlikeli yolculuklarına akşam saatlerinde de hız kesmeden devam etti. Bu kez de Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Varyant mevkide görünen hayalet patenciler bir aracın arkasına tutunarak canlarını hiçe saydı.
    Yanlarından geçen araçların tehlikesi bir yana arkasından tutundukları aracın bir hatası ile patencilerin canlarından olmaları içten bile değilken, gençlerin adeta ölümle dans ettikleri bu yolculuk da çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Antalya da hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu #2

    Antalya da hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu #3

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