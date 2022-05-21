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    Antalya'da iki ayrı noktada yangın çıktı

    Serik ilçesi yakınlarında ve Bucak sınırında olmak üzere iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
    • 21.05.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 17:17
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    Antalya'da iki ayrı noktada yangın çıktı

    Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında, Taşağıl-Beşkonak yolundaki Kaymaz mevkisinde yangın çıktı.

    2008'de yanan ve 2009'da fidan dikilen bölgeden yükselen dumanlar nedeniyle söndürme ekipleri alana sevk edildi.

    Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi ve Manavgat Belediyesi tarafından su tankerleriyle müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Küçük alandaki yangın sonrası soğutma çalışması sürüyor.

    Havadan müdahale edildi

    Diğer yangın ise Antalya-Burdur sınırına yakın bölgede, Bucak ilçesi Karaot köyü yakınındaki ormanda çıktı. Yıldırım düşmesiyle başlayan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Orman Genel Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarında bu yangına havadan müdahale anlarını paylaştı.

    Antalya'da iki ayrı noktada yangın çıktı VİDEO

    Antalya da iki ayrı noktada yangın çıktı #1


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