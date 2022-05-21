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Antalya'da iki ayrı noktada yangın çıktı

Antalya'da iki ayrı noktada yangın çıktı

Serik ilçesi yakınlarında ve Bucak sınırında olmak üzere iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.