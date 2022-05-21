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- Antalya'da iki ayrı noktada yangın çıktı
Antalya'da iki ayrı noktada yangın çıktı
- 21.05.2022 - 16:59
- Güncelleme : 21.05.2022 - 17:17
Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında, Taşağıl-Beşkonak yolundaki Kaymaz mevkisinde yangın çıktı.
2008'de yanan ve 2009'da fidan dikilen bölgeden yükselen dumanlar nedeniyle söndürme ekipleri alana sevk edildi.
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimi ve Manavgat Belediyesi tarafından su tankerleriyle müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Küçük alandaki yangın sonrası soğutma çalışması sürüyor.
Havadan müdahale edildi
Diğer yangın ise Antalya-Burdur sınırına yakın bölgede, Bucak ilçesi Karaot köyü yakınındaki ormanda çıktı. Yıldırım düşmesiyle başlayan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Orman Genel Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarında bu yangına havadan müdahale anlarını paylaştı.
Antalya'da iki ayrı noktada yangın çıktı VİDEO