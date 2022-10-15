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    Antalya'da intihar etmek isterken motosiklet sözü aldı, vazgeçti

    Motoru çalındığı için depresyona girdiğini söyleyerek intihar girişiminde bulunan genç, çevredekilerden yeni bir motor sözü alınca vazgeçti.
    • 15.10.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 17:38
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    Antalya'da intihar etmek isterken motosiklet sözü aldı, vazgeçti

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda bulunan üst geçitte, bugün saat 13.30'da ilginç bir olay meydana geldi.

    Hırsızlar tarafından motosikleti çalındığını ve bu sebeple bunalıma girdiğini söyleyen 36 yaşındaki Gürkan D., üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

    Gürkan D.'yi üst geçitte görenler panikleyip durumu ambulans ekiplerine bildirdi.

    Olaya tanıklık eden kişilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Motosiklet sözü aldı, intihardan vazgeçirdi

    Trafiğin yoğun olduğu yolu kapatan polis ekipleri, alana şerit çekti. Üst geçidin demirlerine tutunarak intihar girişiminde bulunan Gürkan D.'yi polis ekipleri ikna etmeye çalıştı ve yardım edeceğini söyledi.

    Toplamda 45 dakika boyunca süren ikna etme çalışmaları sonucu, çevredeki vatandaşlardan biri yeni bir motosiklet alma sözü verince Gürkan D., intihar etmekten vazgeçti.

    Yaşanan olay sırasında toplanan kalabalığın bu anları telefonuna kaydedip canlı yayın açmaya çalışması da dikkat çekti.

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