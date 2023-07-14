Antalya'da kaldırım üzerindeki cesedi dondurma yiyerek teşhis etmeye çalıştı Muratpaşa ilçesinde 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir erkek kaldırımda yüzüstü olarak ölü bulundu. Bir kişi dondurma yiyerek cesedin yakınına gelip kimliğini teşhis etmeye çalıştı.

İHA Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak'ta kaldırım üzerinde yüzüstü hareketsiz yatan bir erkek olduğunu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi. 30-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor Yapılan incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen bir kişi ise şahsı tanıyor olabileceğini belirterek kontrol etmek istedi. Dondurma yiyerek teşhis etmeye çalıştı Şahsın elinde bulunan dondurmayı yiyerek cesede doğru yaklaşık teşhis etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Olay yeri polislerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Parmak izinden kimliği belirlenecek Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimlik bilgilerini ise parmak izinden belirleyecek.