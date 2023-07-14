Antalya'da kaldırım üzerindeki cesedi dondurma yiyerek teşhis etmeye çalıştı
İHA

Antalya'nın ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak'ta kaldırım üzerinde yüzüstü hareketsiz yatan bir erkek olduğunu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi.

30-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor

Yapılan incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen bir kişi ise şahsı tanıyor olabileceğini belirterek kontrol etmek istedi.

Antalya'da kaldırım üzerindeki cesedi dondurma yiyerek teşhis etmeye çalıştı

Dondurma yiyerek teşhis etmeye çalıştı

Şahsın elinde bulunan dondurmayı yiyerek cesede doğru yaklaşık teşhis etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Olay yeri polislerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Parmak izinden kimliği belirlenecek

Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimlik bilgilerini ise parmak izinden belirleyecek.