Antalya'da kamyon, ışıkta bekleyen taksiye çarptı

Taksiyi sıkıştırarak zincirleme kazaya neden olan kamyon, ortalığı birbirine kattı.

Manavgat-Alanya D-400 karayolunda, Hakan Çıtak’ın kullandığı 07 04 87 plakalı kamyon, iddiaya göre Süleyman Kurşun’un kullandığı içerisinde turist bulunan 07 J 0072 plakalı taksiye yandan çarptı.

ZİNCİRLEME KAZA: 4 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen taksi Yunus Özkan’ın kullandığı 01 ADF 513 plakalı otomobile, bu otomobil de Özcan Yıldız’ın kullandığı 34 RN 6727 plakalı otomobile çarptı.

4 aracın karıştığı kazada taksi hurdaya dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

"IŞIKTA BEKLERKEN YANDAN GELİP SIKIŞTIRDI"

Kazanın şokunu atamayan taksi sürücüsü Süleyman Kurşun, kendisine kırmızı ışık yandığı için beklediğini belirterek “Önümde 2 tane otomobil bekliyordu. Bir anda sağ tarafımdan emniyet şeridinden bir kamyon gelip, sağ tarafımdan çarparak beni sıkıştırdı ve sürükledi. Ben de önümde bekleyen araca çarptım. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamadı.” dedi.