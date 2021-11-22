Antalya'da katledilen Azra’nın adı okuma salonuna verildi

Emlakçı bir cani tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesi, okuma salonunu düzenlenen törene katıldı. Burada anne ve babanın gözyaşları, katılımcıları duygulandırdı.

Antalya'da 28 Temmuz günü emlak işi yapan Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülen Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) adı, okuduğu fakültede açılan okuma salonuna verildi.

Salonun açılışı için düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren, Mezide-Mustafa Haytaoğlu, Azra'nın yakınları, fakültenin öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın başında törene katılan öğrenciler ayağa kalkıp, ellerindeki metinleri okuyarak öldürülen kadınların isimlerini saydı.

“ÇOCUĞUMUN MEZUNİYETİNE GELMEK İSTERDİM”

Azra için hazırlanan sinevizyon gösteriminde gözyaşlarına hakim olamayan Haytaoğlu çifti, birbirlerinin ellerini bırakmadı.

Mezide Haytaoğlu, uzun süre 'Yavrum' diyerek ağladı. Azra'nın arkadaşları, Haytaoğlu'na sarılarak teselli etti.

Salonun önüne gelen Haytaoğlu, “Ben buraya bu durumda gelmek istemezdim. Çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim.” dedi.

Katledilen Azra'nın annesi: Buraya çocuğumun mezuniyetine gelmek isterdim VİDEO

"AZRA BİR İDEALİSTTİ"

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, katledilen tüm kadınları andı.

Rektör Özkan, “Azra şiddete maruz kalmış kadınların sesi olmak için gazeteci olmak istiyordu. Bir idealistti. Uğruna savaştığı kadınlar için şiddet kurbanı oldu. Azra'nın ismini bu salonun önünden her geçtiğimizde yaşanan korkunç olayı değil, onun kadına şiddetle mücadelesi aklımıza gelmeli. Çünkü Azra'nın acı kaybı hepimizde kadına şiddetin önlenmesi konusundaki sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlatıyor.” dedi.

“ANNELER ÇOCUKLARINA HAK VE EŞİTLİKLERİN EŞİT OLDUĞUNU ÖĞRETMELİ”

Kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını söyleyen Rektör Özkan, “Cinsel, psikolojik, sözel, ekonomik, ihmal gibi birçok şeyde yatıyor. Görmezden gelinen, es geçilen her şiddet eylemi tırmanır. Çözüm temelde eğitimden geçiyor. Şiddetin perde arkasına bakıldığında saldırganın aile geçmişinde bu tür iz ve tahribatları görüyoruz. Bu kısır döngüyü kırmak kadınların ve annelerin elinde aslında. Anneler çocuklarına hak ve eşitliklerin eşit olduğunu öğretmeli.” diye konuştu.

“BİZE ULAŞACAK BİR MESAJ GÖNDEREBİLİRLERDİ”

Herkesin sesi olmak istediğini söyleyen Mustafa Haytaoğlu ise “Benim kızım, canice katledildi. Bunun ailesinden annesi, babası, amcası, teyzesi, ablası her kimse çıkıp bana değil, biz 150 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyoruz, orada herhangi bir hamala, boyacıya, kaymakama, belediye başkanına, esnafa, bize ulaşacak bir mesaj gönderebilirdi. Onlara bir mesaj göndermek istiyorum. Eğer içinizde zerre kadar insanlık varsa, sizi mahkemeye davet ediyorum. O mahkemeye gelin. Madem kaçıyorsunuz, kaçan kovalanır bunu unutmayın.” dedi.

“O YÜREKLİ BİR KIZ ÇOCUĞU”

Çok varlıklı bir aile olmadıklarını ama vicdanlarının büyük olduğunu söyleyen Haytaoğlu, “O yürekli bir kız çocuğu ben de yürekli babasıyım. Benim kızım haber yapacaktı, haber oldu. Ben Türk adaletine güvenmek istiyorum. O caniye en büyük cezanın verilmesini istiyorum. O bunu kimin çocuğuna yaptığını bilmiyor. Ne yazık ki konuştuklarımı duymuyor. 50 yaşındayım. Bir 50 yıl daha yaşasam amacım ona bunun bedelini ödetmek olacak. Çocuğumu kaç parçaya bölmüşse, ölse dahi ona aynısını yapmak istiyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum.” diye konuştu.

“DIŞLANAN VE ŞİDDET GÖREN KADINLAR İÇİN ÇALIŞTI”

Kadına şiddetin karşısında durmak gerektiğini söyleyen İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren ise, “Değişimin hızla yaşandığı günümüzde maalesef değişmeyen bir konuyla karşı karşıyayız. Kadına uygulanan fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet gündemini yitirmiyor. Bugün sadece şiddete uğrayan, uğratılan değil, bütün toplumu etkileyen bir unsur halinde yaşanıyor. Dalga büyüdükçe toplumsal travmalar da büyüyor. Azra da böyle yapardı. Bu bilince çok küçük yaşta erişmiş, akıllı, duyarlı, idealist, genç bir kadındı. Gazeteciliği yapmayı erken yaşlardan beri istiyordu. Fakültemize geldiğinde de hep toplum tarafından dışlanan ve şiddet gören kadınlar için çalıştı. Mücadelenin silahla değil, kalemle olması gerektiğini anlattı.” dedi.

“İNTERNETTE 'KADIN CİNAYETİ KAÇ YILDAN BAŞLAR' SORUSU ÇIKIYOR”

Azra'nın katledilmesinin ardından 200'e yakın kadının daha cinayete kurban gittiğini söyleyen Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko, “Bu adaletsiz ölüm üzerine hep birlikte düşünmemiz gerekir. Buradan Azra'yı andığımız bu günde kadın cinayetlerinin diğer cinayetlerden ayıranın ne olduğunu sorgulamak kaçınılmaz. İnternette kadın cinayeti yazdığınızda ikinci sırada 'Kadın cinayeti kaç yıldan başlar' sorusu çıkıyor. Bu gelecekteki katillerin bazılarının cinayetleri ne kadar hesaplıca planladıklarına işaret.” diye konuştu.