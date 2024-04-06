Antalya'da köpeklerinin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın toprağa verildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde Karakışla mahallesindeki mezarlıkta yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen (82), R.D.’ye ait 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı.
Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
3 köpek tarafından öldürüldü
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Köpeklerin sahibi tutuklandı
Talihsiz kadın bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonra ziyaret etmek isterken hayatından olduğu Karakışla mezarlığında toprağa verildi.
Olay sonrası ilçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen köpeklerin sahibi R. D., Akseki Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Manavgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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