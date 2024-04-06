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Antalya'da köpeklerinin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın toprağa verildi

Antalya'da köpeklerinin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın toprağa verildi Mezarlık ziyareti için evden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 82 yaşındaki Havva Özen ziyaret etmek istediği mezarlıkta toprağa verildi. 3 çoban köpeğinin sahibi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.