Eşme Belediye Başkanı 'irtikap' soruşturmasında gözaltına alındı

CHP'li belediyeler 'rüşvet' ve 'yolsuzluk'la anılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Uşak Belediyesi'nde büyük bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması patlak verdi.

UŞAK BELEDİYESİ'NE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve çok sayıda şüpheli hakkında 'rüşvet alma', 'irtikap' (görevi kötüye kullanarak menfaat sağlama), 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç örgütü kurma' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye personeli olduğu iddia edilen bir kadınla birlikte uygunsuz vaziyette yakalandıktan sonra gözaltına alındı.

TUTUKLANDI, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 9'u tutuklandı.

Yalım'ın mal varlığına el konuldu ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Şimdi de Uşak'a bağlı Eşme ilçesinde de ayrı bir irtikap soruşturması başladı.

EŞME BELEDİYESİ'NE İRTİKAP SORUŞTURMASI

Eşme Belediyesi ile bağlantılı 'irtikap' suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve diğer şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi Burcu Tozan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesi'nde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.