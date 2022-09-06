Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 22 yaşındaki motosikletli müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözü yaşlı anne 'Oğlum morgda üşür onu eve götüreyim' diyerek ağıt yaktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan kaza, 22 yaşındaki genci hayattan kopardı.

Güzeloba 1870 Sokak'ta yaşanan kazada, 07 HG 860 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 07 AKK 294 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosikletli ağır yaralandı

Kazanın etkisiyle ise Cavit Özyiğit motosikletinden fırlarken, otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak yaralandı.

Ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak araçları, çekici yardımıyla otoparka çekti.

Antalya'da korkunç kaza: Motosikletli genç hayatını kaybetti VİDEO



"Cavit'im morgda üşür, eve götüreyim"

Kaza yerine gelen Özyiğit'in annesinin, "Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim." sözleri yürekleri dağladı.