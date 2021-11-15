Muratpaşa ilçesinde kreşten çıkıp yola koşan 4 buçuk yaşındaki Umut’a, okul servis aracı çarptı. Çocuğun ölümden saniyeler ile kurtulduğu kaza, kameraya yansıdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi 2028 Sokak üzerinde, 8 Kasım günü saat 17.30 sıralarında, 4,5 yaşındaki oğlu Umut’u almak için kreşe gelen Vesile Araç (26), kreşin dış kapısını açtığı sırada ise oğlu koşarak yola fırladı.

Bu sırada A.K.’nin kullandığı okul servisi aracı, küçük çocuğa çarptı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, anne Vesile Araç kapıyı açtığı sırada, bir başka veliye kapının kapanmaması için yardımcı olurken, oğlunun bir anda yola fırlaması ve servis aracının çarptığı anlar yer aldı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Umut’u ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bacağında kaval ve fibula kemiği kırılan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazada kusurlu bulunmayan sürücü A.K. ise serbest bırakıldı.

Antalya’da kreşten çıkıp yola atlayan çocuğa, okul servisi çarptı VİDEO



“SANİYELER İLE KURTARDI KENDİNİ OĞLUM”

Kaza sonrası sürücüden şikayetçi olduklarını anlatan anne Vesile Araç, bölgede trafik hız uyarı levhası ve kasis uyarısı olmasına karşın, yolda kasis olmadığını söyledi.

Oğlunun ve kendilerinin psikolojisinin bozulduğunu belirten Araç, şu sözleri kullandı:

“Daha kötü olabilirdi, saniyeyle kurtardı kendini oğlum. O yol çok kötü bir yol. Okul levhası var ama 40 ile gidilmesi gerekiyor ama beyefendi o kadar hızlıydı ki, yavaş olsa böyle olmayacağını düşünüyorum. Okul servis aracıydı. Çocuk taşıyor o da. Tamam benim çocuğumun canı yandı ama başka bir çocuğun canı yansın istemiyorum hiçbir şekilde.





“OKUL BÖLGESİ VE KASİS TABELASI VAR AMA KASİS YOK”

Servis şoförü kendisini şu an haklı buluyor. Çünkü oğlum koşarak gittiği için onu yüzde 100 haksız bulmuşlar. Ama beyefendinin hızla geldiği göz önünde bulundurulmamış. Neye dayanarak tutanak tuttular hiçbir bilgim yok. Oğlumun yüzde 100 haksız bulunmasını kabul etmiyorum. Evet oğlumun haksız olduğu yer var, koşmuş. Benim de haksız olduğum yer var, o an elinin tutmamamdı ama kapıyı açtığım için tutamadım. Ama beyefendi hızlı olduğunu kabul etmiyor Orada kasis de yok. Okul bölgesi ve kasis tabelası var ama kasis yok. Kasis yapılmazsa oradaki çocukların ve annelerin canı yanmaya devam eder.





“O VİCDANSIZ BEYFENDİ, BENİM ÇOCUĞUMU BİR KERE ARAMADI”

Bu en başta bir çocuk. Bir kere arayıp geçmiş olsun demedi. Biz şikayetçi olmayı düşünmüyorduk ama beyefendinin bu tavrı yüzünden kendisinden şikayetçiyiz. Benim çocuğum kazadan sonra, ‘Anne o ağabeyden şikayetçi olmayalım, onun da çocukları vardır. Polisler onu alırsa evine bakamaz’ diyerek vicdanını konuştururken, o vicdansız beyefendi, benim çocuğumu bir kere aramadı. Bizim zorumuza giden bu.”