Kaş ilçesi açıklarındaki bir gemiden kurtarılan 283 kaçak göçmen, ülkelerine iade edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Antalya’nın Kaş ilçesinin 103 mil açığında, 19 Eylül günü akşam saatlerinde gelen imdat çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Bölgeye, yardım için yakındaki bir ticari gemi yönlendirilirken Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da hızla bölgeye hareket etti.

İmdat çağrısı yapıldı

İmdat çağrısı yapılan gemide 283 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Ticari gemiye nakledilen kaçak göçmenler, dün gece geç saatlerde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı önüne getirildi.

Antalya'da kurtarılan 283 kaçak göçmen, ülkelerine gönderilecek VİDEO



Ülkelerine iade edilecekler

Gemideki 283 kaçak göçmen, gerekli işlemlerin ardından ülkelerine iade edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.