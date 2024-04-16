İHA
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir ilkokulda yılan paniği yaşandı.
Vatandaşlar, okul bahçesinde bulunan bir ağaçta yılan olduğunu fark etti.
Önce çuvala konuldu sonra doğaya bırakıldı
Durumun ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışma sonucunda ağaçtaki yılanı yakaladı.
Yılan daha sonra bir çuvalın içine koyularak kontrol altına alındı ve doğaya bırakıldı.
Öğrencilerden ekiplere alkış
İtfaiyenin yılanı yakalama çalışmasını izleyen öğrenciler ise ekipleri alkış yağmuruna tuttu.
Ekiplerin yılanı yakalama çalışmaları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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