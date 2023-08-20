Antalya'da ölü bulunan otel çalışanının evinden kök kenevir çıktı Manavgat ilçesinde yatağında ölü bulunan İlham Bayluk'un yaşadığı bekar evinde yapılan inceleme sırasında 5 kök kenevir ele geçirildi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otel çalışanı 49 yaşındaki İlhami Bayluk kaldığı bekar evinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, Bayluk'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, İlhami Bayluk’un cenazesi Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Uyuşturucu ve alkol kullandılar

Sorgun Mahallesinde bir otelde teknik serviste çalıştığı bildirilen İlhami Bayluk’un, akşam üst kat komşusuyla birlikte Alanya Okurcalar Mahallesine gittiği, burada uyuşturucu aldıktan sonra araç içerisinde alkol alarak geri döndükleri ve saat 23.30 sıralarında evine girdiği bildirildi.

Bekar evinde 5 kök kenevir bulundu

Olayın ardından Cumhuriyet savcısının arama izniyle bekar evinde yapılan aramada ekili vaziyette 5 kök kenevir ele geçirildi.