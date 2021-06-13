Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
303.040
0.21%
EXEN Coin
32.06
-3.81%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Antalya’da onlarca kişi el ele halaya durdu

    Sokakta yapılan düğünde koronavirüs önlemleri hiçe sayılırken, onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 16:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da onlarca kişi el ele halaya durdu

    Antalya’nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde dün akşam düzenlenen düğüne katılanlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendi.

    ONLARCA KİŞİ EL ELE

    Maske ve mesafe kuralının da ihlal edildiği düğünde, onlarca kişi el ele halay çekti.

    TEPKİ ÇEKTİ

    Düğün, bir katılımcı tarafından kayda alındı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler tepki çekti.

    Antalya’da onlarca kişi el ele halaya durdu VİDEO

    Antalya’da onlarca kişi el ele halaya durdu #1

    Antalya’da onlarca kişi el ele halaya durdu #2

    Antalya’da onlarca kişi el ele halaya durdu #3

    Antalya’da onlarca kişi el ele halaya durdu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir