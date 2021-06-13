Sokakta yapılan düğünde koronavirüs önlemleri hiçe sayılırken, onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti.

Antalya’nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde dün akşam düzenlenen düğüne katılanlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendi.

ONLARCA KİŞİ EL ELE

Maske ve mesafe kuralının da ihlal edildiği düğünde, onlarca kişi el ele halay çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Düğün, bir katılımcı tarafından kayda alındı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler tepki çekti.

Antalya’da onlarca kişi el ele halaya durdu VİDEO