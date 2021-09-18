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- Antalya'da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı
Antalya'da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı
- İHA
- 18.09.2021 - 10:41
- Güncelleme : 18.09.2021 - 11:33
Antalya Manavgat'ta bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar vatandaşları tedirgin etti.
3 AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKARDI
İhbar üzerine ekiplerin harekete geçmesiyle, üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ormanı yakma girişiminde bulunan şüpheli, dördüncü noktadan bölgeye hazırlıklı gelerek yanına aldığı çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.
LİNÇTEN JANDARMA KURTARDI
Yakalanan şahıs diğer bölgedeki yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar tarafından darbedilmek istenirken, jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı.
ALKOL KUTUSUYLA GEZİYORDU
Yangın bölgesinde ekiplerle birlikte çalışan duyarlı vatandaşlar, yangın çıkarmaya çalışan şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığını ileri sürdü.
Jandarma bölgede geniş çalı arama başlattı.
Antalya'da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı VİDEO