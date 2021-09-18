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    Antalya'da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı

    Antalya'da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı

    Büyük çaplı orman yangını çıkarmaya çalışan şahıs, orman görevlileri tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı. Jandarma bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 11:33
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    Antalya Manavgat'ta bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar vatandaşları tedirgin etti.

    3 AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKARDI

    İhbar üzerine ekiplerin harekete geçmesiyle, üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Ormanı yakma girişiminde bulunan şüpheli, dördüncü noktadan bölgeye hazırlıklı gelerek yanına aldığı çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

    Antalya da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı #1

    LİNÇTEN JANDARMA KURTARDI

    Yakalanan şahıs diğer bölgedeki yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar tarafından darbedilmek istenirken, jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı.

    Antalya da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı #2

    ALKOL KUTUSUYLA GEZİYORDU

    Yangın bölgesinde ekiplerle birlikte çalışan duyarlı vatandaşlar, yangın çıkarmaya çalışan şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığını ileri sürdü.

    Jandarma bölgede geniş çalı arama başlattı.

    Antalya'da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı VİDEO


    Antalya da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı #3

    Antalya da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı #4

    Antalya da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı #5

    Antalya da orman yangını girişiminde bulunan şahıs yakalandı #6

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