Antalya'da papağan operasyonu Antalya'da pazar yerinde yapılan denetimde, satışa sunulmuş halde 8 adet sultan papağanı ve 33 adet cennet papağanına, fatura belgesi ve ayaklarında bilezik olmaması sebebiyle el konuldu.

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir pazar yerinde, Doğa Koruma Milli Park Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde dikkat çekici bir durum yaşandı.

41 kayıtsız papağan ele geçirildi

Denetim sırasında, satışa sunulan 8 sultan papağanı ve 33 cennet papağanının fatura belgesi olmadığı ve ayaklarında bilezik bulunmadığı tespit edildi ve bu nedenle söz konusu kuşlara el konuldu.

Bu olayın ardından, pazar yerinde satışı gerçekleştiren kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)