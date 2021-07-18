Antalya'da polis memuru kazada öldü, eşi yaşam mücadelesi veriyor

İsa Karadine ile oğlu Emir Çetin Karadine'nin yaşamını yitirdiği kazada, ağır yaralanan Hazal Karadine'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Konya- Antalya yolu Akseki ilçesi Gökçebel mevkisinde, Barışcan Çakıroğlu yönetimindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil, İsa Karadine yönetimindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Polis olduğu öğrenilen İsa Karadine, olay yerinde hayatın kaybetti.

OĞLU YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Karadine'nin eşi Hazal ve oğlu Emir Çetin Karadine ile aynı otomobildeki Elmas Tezcan ve diğer otomobilin sürücüsü Barışcan Çakıroğlu ile yanındaki Elif Şahin yaralandı.

Karadine’nin oğlu Emir Çetin Karadine ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

EŞİNİN DURUMU AĞIR

Manavgat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hazal Karadine'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hazal Karadine'nin beyninde ödem oluştuğu ve kanaması bulunduğu, kaburga ve kollarında ise kırıklar olduğu ifade edildi.

Yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisine devam edilen Karadine için, doktorlar ilk 48 saatin çok önemli olduğunu belirtti.