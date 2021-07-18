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- Antalya'da polis memuru kazada öldü, eşi yaşam mücadelesi veriyor
Antalya'da polis memuru kazada öldü, eşi yaşam mücadelesi veriyor
- DHA
- 18.07.2021 - 14:41
Konya- Antalya yolu Akseki ilçesi Gökçebel mevkisinde, Barışcan Çakıroğlu yönetimindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil, İsa Karadine yönetimindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Polis olduğu öğrenilen İsa Karadine, olay yerinde hayatın kaybetti.
OĞLU YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Karadine'nin eşi Hazal ve oğlu Emir Çetin Karadine ile aynı otomobildeki Elmas Tezcan ve diğer otomobilin sürücüsü Barışcan Çakıroğlu ile yanındaki Elif Şahin yaralandı.
Karadine’nin oğlu Emir Çetin Karadine ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.
EŞİNİN DURUMU AĞIR
Manavgat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hazal Karadine'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Hazal Karadine'nin beyninde ödem oluştuğu ve kanaması bulunduğu, kaburga ve kollarında ise kırıklar olduğu ifade edildi.
Yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisine devam edilen Karadine için, doktorlar ilk 48 saatin çok önemli olduğunu belirtti.