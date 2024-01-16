DHA
Antalya'da dün akşam saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164'üncü Sokak'ta dükkanda hareketsiz halde yatan Erol M.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, işletmenin kapısını, levyeyle açtı.
"Ben ölmedim mi ya"
İçeri giren sağlık ekibi, hareketsiz yatan Erol M.'nin nabzını kontrol edip, sonra yattığı yerden kaldırdı.
Sağlık ekibini karşısında gören Erol M., "Ben ölmedim mi ya?" diye tepki verdi.
"Yok yok ölmedin"
Sağlıkçılar ise "Ölmedin, ölmedin" karşılığını verdi.
Durumunun iyi ancak alkollü olduğu tespit edilen Erol M., ekiplere teşekkür etti.
Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan sağlık ekibi, iş yerinden ayrıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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