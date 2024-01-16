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Antalya'da sağlık ekibinin uyandırdığı şahıstan şaşırtan sözler: Ben ölmedim mi ya

Antalya'da sağlık ekibinin uyandırdığı şahıstan şaşırtan sözler: Ben ölmedim mi ya Antalya'da, iş yerinde hareketsiz yatan Erol M., kendisini uyandıran sağlık ekibine, "Ben ölmedim mi" dedi. Sağlıkçılar, alkollü olduğu tespit edilen Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulundu.