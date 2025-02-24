Antalya'da sahte alkol operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İHA

Ülke genelinde kaçak alkol üretimi ve dağıtımını engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde de kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen bir şahsın evine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

LİTRELERCE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, U.B.D.'nin ikametinde yapılan aramalarda 5 bin 250 litre etil alkol, 100 litre kaçak/sahte alkol ve 500 adet alkol kiti ele geçirildi.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.