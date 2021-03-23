Antalya'da sevgilisinin kardeşini bıçaklayan zanlıya ömür boyu hapis istemi

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının kardeşi Şenay Y.'yi 8 yerinden bıçaklayan Süleyman Tümbek hakkında istenen ceza belli oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayında Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki güzellik merkezine otomobiliyle giden Süleyman Tümbek, sevgilisi Şennur N.'nin ablası Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden bıçaklamıştı.

8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Şenay Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Süleyman Tümbek ise bir süre sonra yakalanıp, tutuklanmıştı.

"HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANDI"

Bugün Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Tümbek SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Şikayetçi avukatı, müvekkili Şenay Y. ile sanık arasında husumet bulunduğunu belirterek, “Müvekkilim bu olay sebebiyle hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır. Çok sayıda bıçak darbesi almıştır. Bu nedenle, eylemin kasten insan öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu düşüncesindeyiz ve bu şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olay günü katılanlara yönelik olarak "Sizinle işim daha bitmedi" diyerek tehditte bulunduğunu belirterek, “Sanığın katılan Şenay Y.'ye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemde darbe sayısı, meydana gelen yaralanmanın niteliği ve öldürmeye elverişli aletin kullanılması da nazara alınarak 'kasten öldürme' suçu ile cezalandırılması talep olunur." dedi.

Mahkeme heyeti, ömür boyu hapsi istenen sanığın tutukluluğuna devamına karar verirken, avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.