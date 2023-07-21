Antalya'da sıcaktan bunalanlar geceyi sahillerde geçirdi Sıcaktan bunalan Antalyalılar geceyi geçirmek üzere battaniye ve çadırlarıyla sahillere akın etti. Antalyalılar, serin bir gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla denize girdi.

DHA

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Antalya'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gün içerisinde 45, sabaha karşı 30 dereceyi bulan sıcaklardan vatandaşlar bunaldı.

Antalyalılar soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Kimi çadır kurdu kimi battaniyeye sarıldı

Gün içinde yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor.

Sıcak havadan bunalanlar sahile gelerek hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor.

Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları çadır kurarken, bazıları da çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerinde uyumayı tercih etti.

Gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar, buldukları her noktada uyumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise sabahın ilk ışıklarında arkadaş gruplarıyla denize girip suyun keyfini çıkardı.

"Sahilde uyumak güzel"

Kardeşiyle gece Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini, çadır kurup uyuduklarını anlatan Fatih Sarıkaya, "Günün yorgunluğunu atmak için kardeşimle buraya geldik. Güzeldi, deniz de ılıktı. Yorgunluğu attık, tatil gibi geldi. Sahilde uyumak güzel, bize tecrübe oldu. Bundan sonra da geleceğiz. Gece de gündüz de sahil kalabalık" dedi.

"Deniz sabah çok güzel"

Denizin sabahın ilk saatlerinde çok güzel olduğunu kaydeden Elmira Kazybaeva, "Hava şu an çok güzel, serin. Biraz dinlendik ve denize girdik. Akşam da arkadaşımla sahilde uyuduk. Deniz sabah çok güzel, dalgası yok. İnsanlar az ve güneş de yok" diye konuştu.