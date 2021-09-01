Bir sitenin bahçesinde, yol verme nedeniyle bir kadının darbedilmesi üzerine yumruk yumruğa kavga çıktı. 6-7 kişinin taraflardan birinin üzerine çullandığı anlar, kameraya yansıdı.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde bir kadın, birkaç gün önce yol verme nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından darbedildi.

2 gün sonra kadın eşi ile site bahçesindeyken, kendisini darbeden şahıslarla karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

YUMRUKLARLA DARBEDİLDİ

Taraflardan bir kişi, 6-7 kişi tarafından yumruklarla dakikalarca darbedildi.

Kanlar içinde kalan şahıs yere düştü.

Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga VİDEO



KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, darbedilen şahıs yere düşerken bir kadının sürekli ağladığı ve bağırdığı anlar yer aldı.