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    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga

    Bir sitenin bahçesinde, yol verme nedeniyle bir kadının darbedilmesi üzerine yumruk yumruğa kavga çıktı. 6-7 kişinin taraflardan birinin üzerine çullandığı anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 15:55
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    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga

    Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bahçesinde bir kadın, birkaç gün önce yol verme nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından darbedildi.

    2 gün sonra kadın eşi ile site bahçesindeyken, kendisini darbeden şahıslarla karşılaştı.

    Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    YUMRUKLARLA DARBEDİLDİ

    Taraflardan bir kişi, 6-7 kişi tarafından yumruklarla dakikalarca darbedildi.

    Kanlar içinde kalan şahıs yere düştü.

    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Saldırı anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, darbedilen şahıs yere düşerken bir kadının sürekli ağladığı ve bağırdığı anlar yer aldı.

    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga #1

    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga #2

    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga #3

    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga #4

    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga #5

    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga #6

    Antalya’da, site bahçesinde yumruk yumruğa kavga #7

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