Kaldığı daireyi hor kullanan kadın, gelen kötü kokular ve saldırgan olması sebebi ile komşularını isyan ettirdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan N.G’nin, şizofreni hastası olduğu ve hastalığının son bir yılda ilerlediği belirtildi.

14 ailenin yaşadığı binada komşuları rahatsız etmeye başlayan şahıs, elektrik ve suyu bulunmayan dairesini çöp eve çevirdi.

Gittikçe artan saldırgan tavırları, gelen kötü kokular karşısında apartman sakinleri, durumu yetkili kurumlara bildirdi ama bir sonuç alamadı.

APARTMANDAKİ KADINI DARBETTİ

Son olarak apartmandaki bir kadını darbeden şahıs, gece yarıları tüm daire kapılarını vurarak komşuları tedirgin ediyor.

Antalya'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen kadın, dairesini çöp eve çevirdi ViDEO

YENİDEN YETKİLİLERE BİLDİRDİLER

Asansörün olmadığı apartmanda kadının kapısının önünden korkuyla geçen komşular, olumsuz bir durum yaşanmasına karşılık durumu yeniden yetkililere bildirdi.

"MUTFAĞINI TUVALET OLARAK KULLANIYOR"

Apartman sakinlerinden Rahmi Yıldırım, "Bizim uzun zamandır yaşadığımız sorun var. Birinci katta oturan ve yalnız yaşayan komşu, elektriği, suyu yok, şizofren hastası raporu var. Bir türlü sahip çıkan kimsesi yok. Son bir yılda rahatsızlığımız arttı. Artık saldırı, küfür, hakaret var. Asansörümüz yok binada, sürekli kapısı açık, mutfağı ve salonunu tuvalet olarak kullanıyor. Belediye ekipleri gelip kaba pisliği götürdü. Çok kötü bir koku geliyor. Çevre ve toplum sağlığına, apartman güvenliğine büyük tehlike oluşturuyor.” diye konuştu.





"PAKET SERVİSE GELEN KİŞİNİN ARKASINDAN BIÇAK ATMIŞ"

Yan komşu Füsun Türker, "Çocukların psikolojisini düşünemiyoruz bile. Biz bunları bir şikayet olarak addetmiyoruz. Bizim sesimiz olsunlar. Her kuruma bildirdik. Kadın adına da üzülüyoruz. İnsanın yaşayacağı bir ortam değil ev. Geçenlerde paket servise gelen bir kişinin arkasından bıçak atmış. Gece yarısı kapılarımız çalınıyor. Biz korku içinde yaşıyoruz, sadece huzur istiyoruz.” dedi.





"ONUN KÖTÜLÜĞÜNÜ İSTEMİYORUZ"

Gelen kötü kokudan bile vazgeçtiklerini ifade eden Türker, “Biz korkuyoruz ya kendine ya apartmandan birine zarar verecek diye korkuyoruz. Bir yangın çıksa ne olacak, birimizi bıçaklasa ne olacak. Öldüğümüzle kalırız. Devletimiz bu kadına yardımcı olsun, tedavisini olsun. Biz bunu istiyoruz. Onun kötülüğünü istemiyoruz ne de kendimizin.” diye konuştu.

Evin içindeki kirlilik, çöpler, dağınıklık, tuvaletteki kötü görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.









