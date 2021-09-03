Antalya’da su faturaları bin liradan fazla geldi

Kızılağaç Mahallesi’nde faturalar bin liradan fazla geldi. Normalde 300 lira fatura geldiğini söyleyen vatandaşalar, durumun yeni sayaçlarla alakalı olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, son okuma döneminde gelen su faturalarını görünce büyük şok yaşadı.

Durumu anlamak için muhtarlığa giden mahalle sakinleri, bugüne kadar mahallede en fazla su faturasının 300 lira olduğunu, birçok kişinin faturasının çift haneleri geçmediğini ileri sürdü.

Mahalle sakinleri, “Son gelen faturalarda 300 liranın altında fatura bulunmuyor. Bir önceki dönem 200 lira su parası gelene son faturada bin liranın üzerinde su parası geldi.

“1500-1600 LİRAYI GEÇEN FATURALAR VAR”

Mahallemizde 1500, 1600 lirayı geçen faturalar var. Birçoğumuz otellerde asgari ücretle çalışıyoruz. Bu faturaları ödeme imkanımız yok. Yetkililerden mahallemize gelerek yerinde inceleme yapmalarını ve hatadan dönmelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.





“ÇOK SAYIDA BİN LİRA VE ÜZERİ SU FATURASI VAR”

Mahalledeki sayaçların değiştiğinin altını çizen Kızılağaç Muhtarı Bayram Özen ise şu sözleri kaydetti:

“Mahalle sakinleri faturalar geldiği anda bir yanlışlık olabileceği düşüncesiyle muhtarlığa koşup geldi. Her gelen vatandaşımızın faturası beni de şaşkına çevirdi. Mahallemizde bugüne kadar 100 ile 300 lira arasında gelen faturalar 300 ile 1600 lira arasında değişiyordu. Çok sayıda bin lira ve üzeri su faturası var.

“YAPACAK BİR ŞEYLERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER”

Su tesisatçısı arkadaşlarla yaptığım görüşmede yeni takılan akıllı sayaçların su borusu patladığında oluşan hava ile dönmeye devam ettiğini, böylelikle sürekli su kullanılıyormuş gibi yazdığını söylediler. Gördüğünüz gibi bu sayacı üflediğimde sayaç sürekli yazarken, üflemeyi bırakmama rağmen yazdığı rakamları silmiyor. Yetkililere durumu ilettiğimde yapacak bir şeyleri olmadığını, abone suyu kullandığı için bu faturaların geldiğini söylediler.





“BU ADAMLARIN EVİNDE SULAYACAK SAKSISI BİLE YOK”

Benim mahallemde yaşayan insanlar hamam veya yağlama yıkama çalıştırmıyor. 2 kişilik aile sabahtan akşama kadar otelde çalışıyor 8 bin 900 lira su faturası geliyor. Bu adamların evinde sulayacakları çiçek saksısı bile yok."





"SANKİ MANAVGAT YANGININI BİZ SÖNDÜRDÜK"

Mahalle sakinlerinden Nazmiye Gül Erdoğan da bugüne kadar en fazla 250 lira su faturası geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu ay 1010 lira gelince gözlerimize inanamadık. Evde herkes şaşkınlık yaşadı. Sanki Manavgat yangınını bizim musluğa bağlamışlarda yangını biz söndürmüşüz gibi bir hisse kapıldık. İnanın şu an sinirden gülüyoruz. Elimizden yapacak başka bir şey gelmiyor. Bu faturayı ödememize imkan yak. Bunun ardından başkaları gelecek onları da ödeyemeyeceğiz. İnanın ağlanacak halimize gülüyoruz."