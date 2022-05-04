Antalya'da, tarihi kalıntıları kapı yapan gece kulübüne tepki

Side Antik kenti içerisinde Apollon Tapınağı’nın yanında bulunan gece kulübünün tarihi kalıntıları kapı olarak kullanılması, tepki çekti. İşletmeci hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen denize sıfır Side Antik Kenti'nde M.S. 150'li yıllarda kurulan Apollon Tapınağı, bitişiğinde açılan gece kulübüyle gündeme geldi.

2 Mayıs akşamı 'Apollon' ismiyle açılan gece kulübünün giriş kapısında tarihi kalıntıların kullanılması tartışmalara yol açtı.

Side Müze Müdürlüğü denetiminde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığında kazı çalışmalarının da sürdüğü alanla sınır olan gece kulübünde, gelen müşterilerin tarihi kalıntıların önüne kurulan X-ray cihazından geçtikten sonra içeri girdikleri görüldü.

Özel ışıklandırma da yapıldı

DHA’nın haberine göre; Yunan ve Roma müzik, uyum ve ışık tanrısı Apollon'a adanmış tapınağın yanındaki gece kulübünün girişine, işletme sahipleri tarafından özel ışıklandırma da yapıldı.

Uyarı yapıldı, arkeolog gönderildi, kolluk kuvvetlerine haber verildi

Antik kentten sorumlu Side Müzesi Müdürü Özay Özgür, işletme sahiplerinin uygulamasının tamamen usulsüz olduğunu söyleyerek uyarılarda bulunduklarını, bir arkeolog gönderdiklerini ve olayla ilgili kolluk kuvvetlerine haber verdiklerini söyledi.

Özgür, kapının bu şekilde kullanımına izin verilmeyeceğini de dile getirdi. Olayla ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu ise böyle bir görüntüye kesinlikle izin verilemeyeceğini kaydetti.

Mülk sahibinin açıklaması

Daha önce restoran olarak kullanılan ve son olarak gece kulübüne dönüştürülen yerin işletmecisi Yasin Tüzel ise şunları söyledi:

“25.02.2021 tarih ve 11945 sayılı karar göre bu parseldeki koruma ve gezi güzergahı planı onaylı olup, amacı Apollon ve Athena tapınaklar bölgesine gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin onaylı projedeki kapılardan girerek özel mülkiyet içinde yer alan eserlerin sergilenmesi ve tapınak bölgesinin kamuya açık gezilmesi sağlanmaktadır. Bu özel mülkiyetin içindeki tüm eserler özel mülkiyet sahibine zimmetli olup korunması ve sergilenmesi özel mülkiyet sahibi tarafından yapılarak tapınaklar bölgesinin devamının gezilmesi sağlanmaktadır.”