Euro
10.0453
0.18%
Dolar
8.2567
0.28%
Altın
489.73
1.02%
Borsa
1.458
1.18%
Bitcoin
481.474
0.10%
EXEN Coin
34.21
0.08%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Antalya'da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu

    74 yaşındaki adam, komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i tüfekle göğsünden vurarak ağır yaraladı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 14:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Sardunya Sokak'ta yalnız yaşayan Dursun B., misafirliğe gelen komşusunun kardeşi Sinan Genç ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

    EVİNDEKİ TÜFEKLE VURDU

    Bu sırada evine giden Dursun B., aldığı tüfekle geri dönüp çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Sinan Genç'i de tüfekle kovalayan Dursun B., göğsüne tek el ateş etti. Dursun B., mahallelinin sopalı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, Dursun B.yi gözaltına aldı.

    Ağır yaralanan Genç'e ilk müdahaleyi ise mahalleli yaptı. Genç, daha sonra sağlık ekibince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Genç'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

    Antalya'da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu VİDEO

    MAHALLELİ İSYAN ETTİ

    Mahallelinin, sık sık olay çıkardığı gerekçesiyle Dursun B.'den daha önce birkaç kez şikayetçi oldukları, Dursun B.'nin de yıllar önce oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.

    Antalya da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu #1

    Antalya da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu #2

    Antalya da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu #3

    Antalya da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu #4

    Antalya da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu #5

    Antalya da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir