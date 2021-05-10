74 yaşındaki adam, komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i tüfekle göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Sardunya Sokak'ta yalnız yaşayan Dursun B., misafirliğe gelen komşusunun kardeşi Sinan Genç ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

EVİNDEKİ TÜFEKLE VURDU

Bu sırada evine giden Dursun B., aldığı tüfekle geri dönüp çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Sinan Genç'i de tüfekle kovalayan Dursun B., göğsüne tek el ateş etti. Dursun B., mahallelinin sopalı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, Dursun B.yi gözaltına aldı.

Ağır yaralanan Genç'e ilk müdahaleyi ise mahalleli yaptı. Genç, daha sonra sağlık ekibince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Genç'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Antalya'da tartıştığı komşusunun kardeşini vurdu VİDEO

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Mahallelinin, sık sık olay çıkardığı gerekçesiyle Dursun B.'den daha önce birkaç kez şikayetçi oldukları, Dursun B.'nin de yıllar önce oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.