İki kadın bilinmeyen bir nedenle trafiğin ortasında kavga etmeye başladı. Kadınların saç saça baş başa kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12’nci Cadde üzerinde, iki kadın arasında kavga çıktı.

Neden çıktığı belli olmayan kavgada kadınlar, birbirlerinin saçlarını çekti.

Taraflardan biri, karşı tarafın darbesi ile açık olan araç kapısına çarptı.

SÜRÜCÜLER KORNA ÇALDI

Bir süre ayakta kavga eden kadınlar, daha sonra yere düştü.

Trafikteki diğer sürücüler, yolun kapanması nedeni ile korna çalarak tepki gösterdi.

Antalya’da trafik ortasında saç saça baş başa kavga ettiler VİDEO



KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar, kadınları ayırmak için uğraştı.

Kavga anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.