DHA
Türkiye yeniden soğuk hava dalgası altına giriyor.
Bu kapsamda Antalya'da dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.
Tramvay hatına yıldırım düştü
Sağanak ile birlikte Aksu ilçesinde bulunan tramvay hattına yıldırım düştü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yıldırımın düşmesinin ardından tramvay hattındaki kablolarda yanma meydana geldi.
Yetkililer olayın ardından sosyal medya hesaplarından Meydan - Havalimanı - Expo tramvay seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Olayda kimse yaralanmazken, arızanın onarılmasının ardından seferlerin devam edeceği kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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