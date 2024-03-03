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Antalya'da tramvay hattına yıldırım düşme anı kamerada

Antalya'da tramvay hattına yıldırım düşme anı kamerada Akşam saatlerinde tramvay hattına yıldırım düşerken o anlar o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda yaralanma olmazken bazı seferler aksadı.