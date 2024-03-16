Antalya'da Ukraynalı Mishel, dedektif gibi iz sürerek çalınan bisikletini buldu Mishel Lazerenko'nun Antalya'daki evinin önünde kilitli bisikleti çalındı. Lazerenko önce polise gitti, sonra da internette sahte bir hesap açarak bisikletinin izini sürdü. Sonuçta hem kendi bisikletini buldu hem de onlarca çalıntı bisikletin bulunmasını sağladı.

DHA

Antalya'da yaşayan Ukraynalı Mishel Lazerenko, çalınan bisikletini dedektif gibi iz sürerek buldu.

Polislerle beraber baskına gittikleri sırada ise bir tır dolusu çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Çağlayan Mahallesi'nde oturan Ukrayna vatandaşı Mishel Lazerenko, yaklaşık bir ay önce, evine geldiğinde bisikletini kilitlediği yerde bulamayınca polis merkezine başvurdu.

Takma isimle hesap açıp internette bisikletini aradı

Merkezden evine dönen Lazerenko, internetten ikinci el satışı yapılan siteye "Damla" takma ismiyle kayıt açarak bisikletini aramaya başladı.

Kendi bisikleti için pazarlık yaptı

Lazerenko, sitede kendi bisikletine benzeyenlerin olduğu bir kişiyle yazıştıktan sonra beğendiği bir bisiklet için pazarlık yapmaya başladı. 6 bin TL'den açılan bisiklet pazarlığını 5 bin TL'ye düşüren Lazerenko, konum ve adres bilgisi aldıktan sonra polislerle beraber adrese gitti.

Onlarca çalıntı bisikleti yakalattı

Burada yapılan incelemede Lazerenko'nun bisikletinin yanı sıra tır içinde onlarca çalıntı bisiklet bulundu.

"Polisle birlikte adrese gittik"

Bisikletini dedektif gibi iz sürerek bulduğunu dile getiren Mishel Lazerenko, başından geçenleri şöyle anlattı:

Geçen ay bisikletim çalındı. Eve geldim bisikletimin olmadığını görünce internetten ikinci el satış sayfası yapılan bir siteye girdim, kayıt yaptırdım ve polise gittim. Sonrasında sitede bir sayfaya girerek yazdım ve sabahında bana dönüş geldi. Konum aldıktan sonra polislerle beraber adrese gittik. Orada bisikletimi bulduk. Bisikletimde seri numarası vardı. Resmi olarak benimdi ve onu aldık. Başka çalınan bisikletler vardı ve onları da aldılar.

"Bisikletim benim için çok değerliydi"

Bisikleti çalındıktan sonra hemen araştırmaya başladığını dile getiren Mishel Lazerenko, bisikletinin kendisi için çok değerle olduğunu şu sözlerle aktardı:

Bisikletim benim için çok değerliydi. Çok endişeliydim, belki cevap vermezler, diye. Başka birine satarlar, diye endişelendim. Pazarlık da yaptım. 6 bin TL fiyat verdiler ve pazarlıkla fiyatı 5 bin TL'ye düşürdüm. Ben de tamam dedikten sonra bakabilir miyim, diye sordum. Onlar da tamam şu saatte, şurada olursanız bisikleti görebilirsiniz, dediler. Konuma polislerle gittim ve bisikletimi aldım.

"Dedektif gibi iz sürdüm"

Siteye kayıt esnasında "Damla" takma ismi kullandığını söyleyen Lazerenko, bunun da nedenini şöyle dile getirdi:

Yabancı isim koysaydım cevap alamayabilirdim. Damla Hanım, diye isim koydum ve bisikletimi başarılı bir şekilde buldum. En çok şaşırdığım şeylerden biri de bisikletimin bulunduğu yerde TIR'ın içinde çok sayıda bisikletin bulunması oldu. Dedektif gibi iz sürerek, polislerin yardımıyla bisikletimin bulunmasına çok mutlu oldum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)