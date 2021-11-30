Antalya’da üvey ağabeyi altın borcu yüzünden öldürdü

Evinin bahçesinde cesedi bulunan yaşlı emlakçının, 80 yaşındaki üvey ağabeyi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emlakçının üvey ağabeyinden altın aldığı, borcunu ödemediği için vurulduğu belirlendi.

Emlakçılık yapan Ali Osman Yalçın (71), Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki gecekondunun bahçesinde dün öğle saatlerinde hareketsiz bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Osman Yalçın'ın pazar akşamı yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemede, Ali Osman Yalçın'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi. Yalçın'ın cenazesi, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ALTIN BORCUNU İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI, VURDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Veli K. (80) olduğunu belirledi.

Elinde av tüfeği ile Ali Osman Yalçın'ın evine gittiği belirlenen Veli K.'nin üvey kardeşine borç olarak bir miktar altın verdiği, alacağını isteyince aralarında çıkan tartışma sonucu tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

KARDEŞİNİ KATLEDİP, HASTANEYE YATTI

Dün anjiyo olmak için hastaneye yatan Veli K.'nin, tedavi olduğu sırada jandarma tarafından gözaltı işlemi yapıldığı, ifadesinin alınması için avukat beklendiği belirtildi.