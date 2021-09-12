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    Antalya'da uyuşturucudan ölen ağabeye son bakış

    Sokakta yaşayan 36 yaşındaki madde bağımlısı cami bahçesinde ölü bulundu. Bağımlının kendisi gibi sokakta yaşayan kardeşi, ağabeyinin cansız bedeni başında sessizce bekledi.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 14:17
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    Antalya'da uyuşturucudan ölen ağabeye son bakış

    Antalya’nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Akınlar Cami bahçesinde cami görevlileri bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı.

    Gelen sağlık ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden Hasan Özcan (36) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin, kardeşiyle birlikte sokakta yaşadığı, geceleri cami bahçesinde kaldığı öğrenildi.

    UZUN SÜREDİR SOKAKTA YAŞIYORLARDI

    Kısa süre sonra olay yerine gelen Şükrü Özcan (24), ağabeyinin cansız bedenini sessizce izledi.

    Ekiplerin incelemesinin ardından Hasan Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Babalarının bahçıvanlık yaptığı öğrenilen Özcan kardeşlerin uzun süredir sokakta yaşadığı belirtildi.

    Antalya da uyuşturucudan ölen ağabeye son bakış #1

    Antalya da uyuşturucudan ölen ağabeye son bakış #2

    Antalya da uyuşturucudan ölen ağabeye son bakış #3

    Antalya da uyuşturucudan ölen ağabeye son bakış #4

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